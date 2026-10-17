开放世界帮派动作游戏《Samson》开发商 Liquid Swords 破产，连续数月拖欠员工工资

IT之家 10 月 17 日消息，据外媒 Breakit 报道，开放世界动作游戏《参孙（Samson）》的开发商 Liquid Swords 已进入破产程序。由于公司连续数月拖欠员工工资，近 30 名员工将获得当地政府提供的相关补偿，破产管理人目前希望为公司寻找买家，以寻求后续解决方案。

公开信息显示，Liquid Swords 由 Avalanche Studios 联合创始人、《正当防卫》系列创意负责人 Christofer Sundberg 创立。《Samson》是该工作室首款主要作品，于今年 4 月推出，此后尚未发布其他游戏。

《Samson》自 2020 年起开发，是一款号称类似《GTA 4》的 roguelike 游戏，Steam 国区定价 88 元。游戏背景为玩家欠下了 10 万美元的债务，需要通过参与各种黑道任务偿还债务。游戏仅提供近战系统（无枪械武器），强调第一人称斗殴体验。不过游戏发售后的评价褒贬不一。根据 Metacritic 数据，该作媒体评分为 51 分，用户评分为 5.2 分。

许多玩家批评游戏存在大量 Bug，战斗系统也不够成熟。一名 Steam 用户在评测中表示，游戏的 Bug 数量和战斗体验令人失望，甚至认为这款作品更像是 2010 年推出的游戏。不过，也有玩家给予《Samson》较为积极的评价，尤其认可其整体氛围，以及针对 Steam Deck 掌机的优化表现。

尽管如此，游戏口碑和经营困境最终未能阻止 Liquid Swords 走向破产。随着工作室进入破产程序，《Samson》目前也成为其唯一已经推出的作品。破产管理人能否找到合适的买家，以及游戏后续更新和支持将如何安排，目前仍不明确。