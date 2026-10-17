开发团队为 Sigma Touch 安卓平台 PC 游戏模拟器推出 1.4.2 更新，支持运行初代《孤岛惊魂》

IT之家 10 月 17 日消息，开发团队 Open Touch Gaming 为旗下 Sigma Touch 安卓平台 PC 游戏模拟器推出 1.4.2 更新，为初代《孤岛惊魂》引入支持。目前该模拟器已支持《雷神之锤 4》《异形大战铁血战士》（2000 年版）、《虚幻竞技场》（1999 年版）等作品。

Open Touch Gaming 表示，为了适应手机屏幕，其为游戏进行了多项优化，包括引入了“宽屏修正补丁”，让瞄准镜、双筒望远镜、雷达及 HUD 能够在现代全面屏手机保持正确的显示比例。而针对触屏和手柄操作，游戏新增瞄准辅助功能，提供关闭、轻度、强力和自动锁定四档设置，帮助玩家更好地在游戏中操作武器。

目前，玩家可以从 Open Touch Gaming 官网相应模拟器 APK 文件进行安装，不过模拟器本身仅提供运行脚本，玩家需要自备“正版游戏”镜像运行，IT之家附官网（http://opentouchgaming.com/sigma-touch/）。

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