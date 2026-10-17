上汽荣威家越 07 纯电版完成申报：大五座布局，轴距达 2908 mm

IT之家 10 月 17 日消息，工信部昨晚发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，上汽荣威家越 07 纯电动版完成申报。

申报信息显示，荣威家越 07 定位纯电动运动型乘用车，外观尺寸为长 4900 mm、宽 1910 mm、高 1745 / 1753 mm，轴距达到 2908 mm，前轮距 1643 mm，后轮距 1657 mm，接近角 19 度，离去角 22 度，前悬 917 mm，后悬 1075 mm，额定载客为 5 座。

IT之家注意到，该车整备质量分为 2050 kg、2075 kg、2120 kg 三个版本，总质量对应为 2475 kg、2500 kg、2545 kg，提供 245/55R19、245/50R20 两种轮胎规格可选，最高车速可达 200 km/h。

动力方面，该车搭载由联合汽车电子有限公司生产的型号为 TZ210XS1141 驱动电机，峰值功率为 245 kW，额定功率 95 kW；储能装置为磷酸铁锂电池，电池总成由上汽时代动力系统（南京）有限公司生产，单体由江苏正力新能电池技术股份有限公司提供。

配置方面，该车标配防抱死制动系统，配备汽车事件数据记录系统 (EDR)，可选装 ETC 车载装置；同时提供多项选装配置，包括后三角窗玻璃、车门玻璃、后风窗玻璃、扰流板、翼子板饰件、后标牌、轮辋，还可以选择不带激光雷达、不带行李架。ABS 系统由上汽联创智能网联科技（江苏）有限公司提供，型号为 IEB20。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版