梅赛德斯-AMG GT 纯电高性能 SUV 发布，GT 63 三电机最大功率 860 千瓦

IT之家 10 月 18 日消息，今年早些时候，梅赛德斯发布了全新 AMG GT 四门轿跑，这是一款高性能电动汽车，拥有 1,153 马力，搭载源自一级方程式赛车的电池技术，还配备漂移模式。虽然纸面参数十分亮眼，但它的外观设计与产品理念激怒了众多车迷。车迷们惋惜车辆失去了含蓄的性能标识，V8 发动机也被取消。如今，梅赛德斯团队推出了造型相近、动力参数完全相同的梅赛德斯-AMG GT SUV。

全新梅赛德斯-AMG GT SUV 分为三个版本：GT 53、GT 55 以及 GT 63。全系都基于 800 伏的 AMG.EA 平台打造。基础款 GT 53 搭载两台永磁同步电机，前后轴各一台，可输出 536 马力；另外两个版本配备三台轴向磁通电机，GT 55 最高输出 805 马力，顶配 GT 63 最大功率可达 860 千瓦（1,169 马力），峰值扭矩 2,000 牛 · 米，依靠扭矩矢量控制系统分配动力。车辆从 0 加速至 60 英里（IT之家注：约 96.6 公里）每小时最短仅需 2.4 秒，0 到 124 英里（约 199.6 公里）每小时最短 6.8 秒（两项数据均采用一英尺滚起步标准测算），最高时速 168 英里（约 270.4 公里）。三个版本均搭载全轮驱动，即便是入门车型也可以断开前电机，后电机配备两挡变速箱，以此兼顾能效与性能表现。

GT 53 标配钢制刹车，GT 55 可选装碳陶刹车，GT 63 则直接标配这套刹车系统。另一个差异体现在模拟声浪上，GT 53 播放的是 AMG 六缸发动机的录制音效，另外两款车型使用的是 C 190 AMG GT-R 的 V8 引擎声。该功能依托 AMGFORCE 运动增强驾驶程序实现，这套程序还能通过震动座椅模拟换挡感受，驾驶者可通过方向盘拨片操作。在任意驾驶模式下，同时拉动两侧拨片，这台 SUV 就能在数秒内提升动力，安全带也会自动收紧。其他亮点配置包括 AMG 赛道计时应用，可记录并展示赛道相关数据，包含单圈与分段计时；预测性能管理系统，能够根据竞速模式或冲刺模式，在赛道上优化电能分配；车辆还带有漂移功能。GT 55 与 GT 63 配备主动空气动力学车顶扰流板；全系都带有起步控制和直线竞速模式，还有独立旋钮用来调节油门响应、车辆动态表现以及牵引力控制。

AMG 主动车身控制系统 + 是顶配车型的标配，GT 55 可以选装。这套系统搭载三级可调空气弹簧，减震器采用液压互联结构，不再需要传统防倾杆。车辆前后均为多连杆悬架，标配后轮转向，提升低速灵活性与高速稳定性，因此这台 SUV 在很多方面几乎和四门“轿跑”版本保持一致。整车白车身由铝、钢以及纤维增强复合材料混合打造。

电池容量方面，GT 53 搭载 106 千瓦时电池，GT 55 与 GT 63 配备 128 千瓦时电池，采用直接冷却圆柱电芯。在标准极为保守的 WLTP 测试循环下，综合续航最高可达 435 英里（约 700.1 公里）；按照美国环保署（EPA）的测算标准，实际综合续航大约在 400 英里（约 643.7 公里）左右。虽然能匹配这套高压架构的充电桩并不多见，但搭载大容量电池的 AMG GT SUV 最高支持 710 千瓦直流快充，小电池版本最高 600 千瓦，电量从 10% 充至 80% 最快仅需 12 分钟。好在车辆可以在适配的充电桩切换至 400 伏模式，美国规格车型标配北美充电标准（NACS）充电口。在 400 千瓦充电桩下，大容量电池从 10% 充到 80% 只需 16 分钟，小容量版本仅需 14 分钟。小电池版本 10 分钟最多补充 236 英里（约 379.8 公里）续航里程，大容量版本同样时长最多可补充 279 英里（约 449 公里）续航。

AMG GT 四门轿跑依靠内凹的中央“格栅”与贯穿式灯带，外观神似鲶鱼，而这款 SUV 选用另一种方式，外形同样让人联想到海洋生物。它的“格栅”向内凹陷，格栅下方与两侧配有两条竖向进气口，形态非常像鱼鳃，还有一处更大的进气口用黑色饰板隐藏起来，SUV 还在假格栅上方增加了一道狭长风道。大灯造型经过重新设计，内部加入三叉星样式灯组图案，整体轮廓和玛莎拉蒂吉博力（Maserati Ghibli）的大灯相似。消费者可选装发光的中央车标与格栅轮廓；引擎盖上的隆起线条设计相对传统，尽管对于一台没有大排量发动机的车型来说，这个设计略显违和。车尾部分，AMG GT SUV 的风格更贴近同门四门车型，亮黑色饰板两侧，搭载源自 AMG GT XX 概念车的三星造型灯组。车尾下方，仿扩散器结构向上延伸至后保险杠，后轮后方配有装饰性通风口。平心而论，这套外观放在 SUV 身上，效果比四门轿跑版本要好一些。

从侧面看，外扩轮拱带有厚重包围，前翼子板配有 AMG 标识和通风口，这个通风口是否具备实际作用尚存疑问。整体设计元素繁多，但依旧能认出这是一台梅赛德斯。AMG 锻造轮毂首次提供彩色装饰可选，品牌还提供超过 60 种 MANUFAKTUR 定制车漆。

车内设计上，梅赛德斯-AMG GT SUV 延续了四门轿跑车型的思路，内饰质感相当出色。车内配有 10.2 英寸仪表屏与 14 英寸中控触摸屏，中控台上保留实体按键，用于切换驾驶模式、开启危险报警灯、调节音量等，还设有两个杯架与两块无线充电板。消费者可以选装 14 英寸副驾显示屏，但这项配置实用性不高，不如把预算留给 AMG 高性能座椅，或是为绗缝内饰挑选特殊材质与配色。更好的选择是加装柏林之声音响高端 4D 环绕音响系统，让模拟引擎声尽可能逼真。

车辆还可选配 SKY CONTROL 全景玻璃车顶，可切换不透明、透明模式，还有带 AMG 主题的发光效果。后排为三座长条座椅，靠背可以放倒，头枕支持电动折叠。再看后备厢空间，表现并不算亮眼。后备箱容积 21.4 立方英尺（约 0.61 立方米），前备厢仅有 2.8 立方英尺（约 0.079 立方米）。在前备厢里，会有一块略让人感慨的签名铭牌，标注这台电动车诞生于阿法尔特巴赫，不再是过去“一人一机”手工打造的 V8 发动机。

起售价为 113,050 欧元（现汇率约合 85 万元人民币）的 AMG GT SUV 入门版将于周二上市，另外两款高端版本将在明年春季推出。