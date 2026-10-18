雷克萨斯推出直升机出租服务，完成陆海空出行布局

IT之家 10 月 18 日消息，雷克萨斯正拓展至各类出行领域，覆盖“陆、海、空”三大场景。这家日本豪华汽车品牌近日宣布，正式将雷克萨斯的品牌格调带上天空。

这次推出的不是电动垂直起降飞行器，而是大家更为熟悉的项目：直升机出租与专职机组服务。用户可在多种场景下预约这项服务，现阶段仅在日本运营。

雷克萨斯的陆地出行产品早已深入人心；海上业务自 2019 年 LY680 游艇面世后落地；如今依靠“雷克萨斯飞行（Lexus Flight）”项目，品牌正式进军空中领域。值得一提的是，品牌提到可借助这项服务前往用户的 LY680 游艇，这就让人好奇上下船的方式，毕竟 LY680 并没有直升机停机坪。

雷克萨斯此举意在“重申承诺”，持续把品牌转型为能为每位客户提供专属独特体验的品牌。这意味着其选用的并非普通直升机，而是一台在方方面面都传递品牌内核的机型。从目前披露的信息来看，就连正副驾驶座椅，都融入了浓厚的雷克萨斯风格。

不过最吸引人的还是客舱。当然，前提是你并不打算亲自驾驶直升机（即便你持有飞行执照）。后排座舱延续雷克萨斯吸引客户的设计思路：内饰前卫、充满未来感，同时简约克制，通过少量设计元素，打造让人愿意置身其中的空间。

这套内饰为雷克萨斯飞行项目专属定制，但会让人联想到 2025 年日本移动出行展上发布的多款概念车。其中 LS 概念车的内饰尤为突出，可以拿来和这台直升机座舱做一定对比，该概念车是品牌推出的六轮高端出租概念车。

从已知信息来看，雷克萨斯这架直升机最多可搭载五名乘客，座椅采用对向布局，飞行途中方便交谈。如果雷克萨斯为机队选用顶级隔音方案，乘客甚至无需佩戴降噪耳机。

宽大的侧窗可以俯瞰下方景致，车内配备灯光、空调系统以及音响设备，全程保持舒适。搭乘这趟航班，你或许都无需提前服用阿普唑仑来舒缓紧张情绪。

飞行运营工作由丰田航空（Aero Toyota Corp）负责，该企业在航空领域经验成熟，服务流程已经搭建完毕。根据丰田航空官网信息，平台支持按需呼叫服务，但目前尚不清楚雷克萨斯飞行项目是否属于该类别。

机型基础为莱昂纳多 AW169，这款机型在私人航空领域表现出众，可进行深度隔音处理，乘客无需佩戴耳机，这也是前文提到无需耳机的原因。

新闻稿显示，这台 AW169 经过定制改造，配备专属客舱，“体现雷克萨斯的豪华质感与对细节的考究”。除此之外，机内配备无线网络、平板控制系统，可调节前文提到的灯光以及娱乐功能；外置摄像头能够实时传输外部景色画面。

这项服务并未采用丰田现有的电动垂直起降飞行器（也就是 Joby 机型），预约雷克萨斯飞行，实际乘坐的就是传统直升机。如果再落地雷克萨斯中心与雷克萨斯住宅概念项目，雷克萨斯的全场景出行生态就完整了。

不少品牌都在打造包含交通工具、住宅与智能设备在内的完整生态，未来我们大概率会见到更多这类衍生项目。

这项服务的定价尚未公布，有消息预估，如果未来推向日本以外市场，每小时费用大约 6,000 美元（IT之家注：现汇率约合 40,191 元人民币）。