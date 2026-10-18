丰田拟在华首次采用自研一体化压铸技术造电动车，雷克萨斯上海工厂 2027 年投产

IT之家 10 月 18 日消息，据彭博社于当地时间 10 月 16 日报道，丰田汽车公司计划在其斥资 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 133.97 亿元人民币）打造的中国雷克萨斯工厂引入自主研发的一体化压铸设备生产电动汽车，以此提振销量表现。

在被问及丰田是否会向中国本土供应商采购一体化压铸设备时，丰田首席技术官中岛裕树（Hiroki Nakajima）表示，该厂所用的相关技术完全由这家日本车企自主研发。该上海工厂目前正处于建设阶段，预计将于 2027 年正式投产。

“这是彻底变革制造体系的重大契机，”中岛在布鲁塞尔受访时指出，“一直以来，我们的起点都是坚持自主研发。”

这座雷克萨斯工厂将标志着丰田首次正式应用超大型压铸设备。丰田表示，目前正在日本本土针对该技术开展测试验证；对于涉及一体化压铸项目的潜在合作供应商，公司拒绝置评。

据悉，中岛裕树此次是在丰田位于布鲁塞尔的技术中心发表上述言论的，并现场展示了公司正在攻关的前沿成果。相关技术覆盖混合动力系统、纯电动汽车以及氢燃料电池领域的最新突破，体现出丰田依然在坚定推进其涵盖所有动力总成的“多路径战略”。

与此同时，丰田正斥资数十亿美元引进尖端设备，全力提升工厂的自动化水平，以大幅压缩车型的研发与投产周期。