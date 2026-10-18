防敏感内容外泄，微软 Edge 浏览器商业版水印保护功能年底全面上线

IT之家 10 月 18 日消息，今年早些时候有报道称，微软正在为商业版 Edge 浏览器开发水印保护功能。该功能主要用于强化合规管理，同时提醒用户，其所浏览的敏感内容具有保密性。目前传来好消息，微软终于准备在今年晚些时候全面推出这项功能。

微软在其办公 AI 路线图中更新了编号 RM547827 的条目，通知 IT 管理员与企业客户，水印保护功能将于 2026 年 12 月正式全面上线。

据IT之家了解，Edge 的水印保护会在浏览器内打开的敏感内容上叠加常驻水印。只要内容符合由 Purview 或其他工具配置的数据防泄漏（DLP）策略所设定的敏感度规则，浏览器就会原生渲染该水印，用户无法删除或修改水印。

需要说明的是，水印保护本身并不会禁止拍照或截屏操作。其主要起到威慑作用，常驻水印上会显示浏览敏感内容的用户名与时间戳。这不仅有助于合规工作，还可以提醒用户，正在查看的内容属于敏感信息，不得向未授权人员分享。水印中会带有“机密 —— 禁止分享”这类警示文字。

IT 管理员可以通过 Edge 管理服务门户开启水印保护，但需要注意，必须拥有 Microsoft 365 E5 或 E3 许可证。此外，仅给内容打上标签或是启用审计类数据防泄漏策略，并不会自动为敏感内容添加水印。策略必须绑定“禁止复制”“禁止上传”或“禁止打印”这类限制动作，并作用于对应内容，水印才会生效。

现阶段，水印保护在 Edge 中支持以下场景：普通浏览器标签页分屏标签页弹窗窗口与应用窗口带有敏感度标签的本地 PDF 文件带有 MIP 标签的 PDF 文件打印与截屏阅读模式

微软还计划让水印保护支持侧边栏与 Shoreline 界面，该功能以及动态水印将在后续版本推出。几个月后这项功能全面发布时，IT 管理员无需将租户加入定向发布通道，即可直接使用该功能。