蓝色起源目标公布：2030 年前实现每周多次发射新格伦火箭

IT之家 10 月 18 日消息，蓝色起源于当地时间 10 月 16 日宣布，计划对其位于佛罗里达州的地面发射基础设施进行全面升级，旨在 2030 年前实现每周多次发射新格伦（New Glenn）火箭。

蓝色起源将为其“新格伦”重型运载火箭追加增设两个发射和着陆台。此外，其位于卡纳维拉尔角“火箭园区”的一项耗资 3.3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 22.12 亿元人民币）的扩建工程预计将于 2027 年夏季竣工。

蓝色起源运营高级副总裁伊恩 · 理查森（Ian Richardson）在博文中表示：“这些投资集中于一个目标：建立起以更高可靠性和更高效率支持更多任务的能力。展望未来，该基础设施的设计旨在 2030 年前支持每周多次飞行。”

理查森介绍，蓝色起源迄今在佛罗里达州基础设施上的累计投资已突破 30 亿美元（现汇率约合 201.09 亿元人民币），足迹遍布布里瓦德县与奥兰治县的 20 余处地点，在当地拥有超过 5,000 名员工。

蓝色起源首席执行官戴夫 · 林普（Dave Limp）上月接受 CNBC 采访时透露，公司首轮外部融资获得了“超额认购”。另据华尔街日报报道，该轮融资规模高达 100 亿美元（现汇率约合 670.29 亿元人民币），估值达到 1,400 亿美元（现汇率约合 9,384.08 亿元人民币）。