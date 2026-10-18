特斯拉延长奥斯汀 Robotaxi 运营时间至午夜，FSD v15 将支持全天候运营

IT之家 10 月 18 日消息，特斯拉再次延长奥斯汀地区自动驾驶出租车（Robotaxi）的运营时间。X 平台用户伊桑 · 麦肯纳（ethanmckanna）发文称，目前运营时段延长至午夜，服务时间调整为早 6 点至午夜 12 点。

自动驾驶出租车应用也向乘客推送了变更通知，告知用户乘车服务可预约至午夜，该消息由亚伦 · 卡什（aaronjcash）在 X 平台分享。

这是一系列小幅延长运营时间举措中的最新一步。今年 8 月，特斯拉将奥斯汀 Robotaxi 运营时间扩展为早 6 点至晚 10 点。大约两周前，夜间结束时间推迟至晚 11 点，同时车队新增 100 多台 Cybercab，目前奥斯汀车队规模已经超过 300 台，下一站计划在达拉斯开放这项乘车服务。

据IT之家了解，特斯拉的终极目标是实现全天候不间断运营。特斯拉人工智能副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）表示，FSD v15 版本将支持 Robotaxi 全天候运营，计划于本月向全部 Robotaxi 车队推送该版本。FSD v15 的参数量提升至原先十倍，神经网络规模从约 10 亿参数扩容至 100 亿参数。正如伊桑 · 麦肯纳所说：“全天候运营似乎已经不远了。”

夜间行车是当前主要难题。马斯克本月早些时候提到，特斯拉重点攻克的难点，是识别夜间难以发现的小动物，他将这个挑战描述为“在黑暗里识别灰色柏油路面上的灰色小猫”。每次只增加一小时运营时长，说明特斯拉一边解决该技术难题，一边循序渐进延长夜间运营时段。

特斯拉的 Robotaxi 业务同时正受到联邦监管机构审查。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）近期收到相关举报并启动问询，核查 Robotaxi 在正常运营的学区超速一事，涉及大约 1000 台 Model Y 和 Cybercab 车辆。NHTSA 列出的四起相关事件均未造成碰撞或人员受伤，该机构尚未决定是否开启正式调查。

如今服务结束时间推迟至午夜，距离实现 24 小时不间断 Robotaxi 运营，仅剩夜间 6 小时的空档。能否在本月补齐这最后一段运营时段，很大程度取决于 FSD v15 何时部署到 Robotaxi 车队。