“能装一个宇宙”：我国首个十万卡 AI 超集群真机亮相

IT之家 10 月 18 日消息，据央视新闻报道，正在深圳举行的 2026 全国高性能计算学术大会上，今年刚刚建成的我国首个全国产十万卡 AI 超集群真机亮相，并将发布十大重要应用成果。它的算力可以支撑在计算机里，创造一个数字孪生大脑，甚至是创造一个模拟百亿光年演化的宇宙。

据介绍，十万卡，就是把十万张 AI 加速卡高速互联。这个算力基础设施最核心的突破，就在于它把人类的两种底层思维 —— 超算和智算，在同一套算力底座上用到了极致。

但规模不是它最厉害的地方，曙光 8000 是明确走“超算和智算原生融合”路线的算力系统 —— 同一套底座上，既能跑最高精度的科学计算，也能跑大模型训练和推理。

超算 ：本质上是掌握底层物理规律，一步步推演未来。把物理方程写进计算机，从初始状态出发，一小步一小步往前推演未来 —— 模拟的对象越复杂，算力需求越是急剧暴涨。

智算：本质上是通过归纳经验数据，总结规律。比如古人不懂大气流体方程，但能用“朝霞不出门，晚霞行千里”朴素经验来预判天气。把这种思维方式放大到极致，最具代表性的就是大语言模型。但只依靠数据相关性总结出的规律，本质上 AI 没有真正掌握背后底层因果，很容易出现 AI 幻觉。

参考IT之家此前报道，今年 8 月，我国算力底座进一步夯实，首个全国产 10 万卡人工智能超集群官宣正式投用。标志着我国算力基础设施建设迈入 10 万卡级部署新阶段。据介绍，这个新的计算集群，每秒钟的峰值计算能力，相当于全人类持续计算 200 年，现在正在支持新材料、创新药、人工智能等 26 个领域 300 多种计算任务。

图源：中科曙光公众号