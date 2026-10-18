陈立武：美国政府不会干预英特尔经营，公司重组工作已完成 80%

IT之家 10 月 18 日消息，英特尔首席执行官陈立武（Lip-Bu Tan）在接受《日经新闻》专访时表示，美国总统唐纳德・特朗普的政府没有任何政策打算借助所持英特尔少数股权干预这家芯片厂商的经营战略。

陈立武本月早些时候在东京称：“他们没有相关政策，对公司治理也不具备任何影响力。”他强调英特尔保持“独立”，有权基于自身最大利益自主决策。

美国政府去年将此前划拨的联邦资助转为 89 亿美元（IT之家注：现汇率约合 596.56 亿元人民币）投资，由此获得英特尔 9.9% 股份；在 8 月的二次增发后，持股被稀释至约 8.2%。

这家深陷困境的美国芯片企业正努力重建先进半导体制造领域的地位。在芯片代工赛道，其已经落后于台积电；在 AI 芯片领域，市场份额也被英伟达等美国竞争对手蚕食。

在前任 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）任期内，英特尔启动了宏大的投资计划发力芯片代工业务，投入数十亿美元扩充产能。但高昂的重组成本导致公司 2024 年第三季度净亏损 166 亿美元（现汇率约合 1,112.68 亿元人民币），基辛格于同年 12 月辞职。

去年 8 月，特朗普政府出手购入 4.333 亿股英特尔被动股权，不占有董事会席位。这笔投资的初衷，是支持英特尔在美国本土扩建先进芯片制造产能。

陈立武表示，美国政府的支持有助于英特尔投入长期资本，打造具备竞争力的晶圆代工业务。他以台积电举例，称台积电耗费 10 至 20 年时间，才成长为全球顶尖代工厂。

“站在代工厂的角度，英特尔必须着眼长期视角，强有力的政府支持至关重要。”他补充，如果运营得当，代工业务有望成为增长引擎，但“这需要时间”。

芯片厂商需要在多年间持续投入数百亿资本开支，建设工厂并迭代越来越精密的制造工艺。

英特尔的重组计划还获得了其他资金助力：日本软银集团与竞争对手英伟达合计投资约 70 亿美元（现汇率约合 469.2 亿元人民币），并获得对应股权。

陈立武对两家投资方表达感谢，同时表示这笔投资对投资方而言同样具备财务收益，他们有望“赚取丰厚利润”，实现 5 至 6 倍回报。英特尔当前股价约每股 100 美元（现汇率约合 670.3 元人民币），相比陈立武 2025 年 3 月上任时，股价大约翻了四倍。

陈立武称英特尔的重组工作已完成 80%，并把 AI 先进芯片封装、专用集成电路（ASIC）视作其他潜在增长赛道。就任 CEO 之后，他更换了大部分高管团队，招揽顶尖人才，例如韩国存储芯片大厂 SK 海力士前 CEO 李锡熙（Seok-Hee Lee），该企业同样凭借先进存储芯片搭上 AI 浪潮。

马来西亚华裔出身的陈立武拥有麻省理工学院工程学位，此前长期担任硅谷芯片设计工具厂商 Cadence Design Systems 的首席执行官。当被问及中国半导体产业带来的竞争威胁时，这位 66 岁的高管态度相对审慎，他表示，无论企业来自美国还是中国，“各自都有不同优势与短板，更重要的是怎样对消费者、企业用户最有利”，同时他也留意到“地缘政治限制”带来的敏感性。

被问到中国芯片实力能否在 5 至 10 年内追上美国时，陈立武给出简短评价：“就现在来看，差距并没有那么大。”