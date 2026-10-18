迈从 K5 轻量化抓握电竞鼠标售罄，明日开启第二批预订

IT之家 10 月 18 日消息，迈从今日宣布，K5 轻量化抓握电竞鼠标全部货量已售罄，10 月 19 日将开启第二批预订。

迈从 K5 系列鼠标于 10 月 15 日开售，预订到手价 209 元起：

K5 Pro：日常价 249 元，预订到手价 209 元

K5 Ultra：日常价 329 元，首发到手价 299 元

K5 Ultra 典藏版：日常价 349 元，预订到手价 309 元

三款鼠标尺寸均为 122.8mm × 62.6mm × 37.4mm，适合中小手，重约 45g；采用镂空雾透底壳工艺、Super Glide 玻璃涂层 2.0；搭载定制 Nordic 54L 主控，采用迈从全栈自研「猎影」方案，支持双 8K 回报率；电池容量 300mAh，支持有线、蓝牙、2.4G 无线。

其中 K5 Pro 提供白色和黑金两种配色，搭载 PAW 3395 TI 传感器（最高 26000 DPI）；K5 Ultra 增加了粉色选项，传感器升级为 PAW 3955 TI 定制旗舰传感器（最高超频 50000 DPI），K5 Ultra 典藏版提供专属白金与波尔多红配色，加入电镀工艺。

IT之家附这款新品详细参数如下：