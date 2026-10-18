星海贝 BD100 全能桌面解码耳放上市，799 元

IT之家 10 月 18 日消息，星海贝 BD100 全能桌面解码耳放现已上市，新品拥有铝合金、胡桃木两种机身，配备多种输入 / 输出接口，售价 799 元。

据介绍，这款产品正面搭载了融合实体音量旋钮、按键和显示屏的一体化旋钮，操作易上手。支持显示歌曲封面、歌名、蓝牙状态、采样率等信息。

规格方面，该产品内置高通旗舰级 QCC5181 蓝牙音频平台，支持蓝牙 5.4，支持手机蓝牙连接。兼容 LDAC、aptX Adaptive、aptX Lossless、aptX HD、aptX 、AAC、SBC 等主流高码率协议。支持 USB-C、RCA 同轴、光纤、蓝牙输入。

此外，该产品支持独立麦克风输入，方便电脑玩家使用。搭载 2 颗 Cirrus Logic CS43198 解码芯片，支持左右声道独立解码输出，带来更加纯净、立体的声音表现。标配 2 颗 OPA1612 耳放 +4 颗 SGM8262 运放，增强驱动力。拥有 3.5mm 和 4.4mm 双耳机接口，兼容大多数耳机。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，定价 799 元。

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