消息称“AI 玩具”赛道火热：市场高速增长但投资大幅降温，同质化高、退货问题凸显

IT之家 10 月 18 日消息，据“Tech 星球”报道，近期“AI 玩具”火热，参考工信部数据，2025 年中国 AI 玩具市场规模达 290 亿元，2026 年市场规模预计达 342 亿元。而淘宝 2025 年度数据显示，AI 玩具类商品成交额同比增长超过 1600%。但整个 AI 玩具赛道的投资却在大幅降温，产品高度同质化、退货率居高不下。

▲ 电商平台的各类 AI 玩具

一位 AI 玩具从业者透露，一线城市买 AI 玩具，决策逻辑偏向教育投资或科技尝鲜，客单价可以拉到千元甚至万元，家长会研究大模型能力、对话质量、教育内容。下沉市场的决策逻辑更简单：便宜，能陪孩子说话，比普通玩具强。

当前，送礼已成为“AI 玩具”主要购买场景。今年“国庆”小长假过后，部分厂商披露的数据里，今年上半年销量已经超过去年全年。尤其在玩具供应链发达的东莞、义乌等地，一些商家已经赚得盆满钵满。

不过大量赚快钱的品牌也正涌入这条赛道，短期爆发式增长背后，复购与用户体验并未同步跟上。除了同质化，高退货率也居高不下。在尝鲜需求之后，AI 玩具很快成为“桌面落灰神器”。

行业报告显示，AI 玩具退货率常年保持在 50% 以上。在淘宝、京东、拼多多等电商平台上，部分潮玩企业为了减少退货率，实行有条件退换，即产品联网激活后便不能再退货。但这样也会让销量迎来下滑。

对此，“Tech 星球”表示，从商业模式来看，AI 玩具的壁垒在大模型交互能力、联网与算力成本控制、订阅服务生态。当前“低价战”已成为最直接的信号，而 AI 玩具的最终形态仍在探索之中，行业正需要一个临界点的到来。