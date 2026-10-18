京东京造推出 Z9Pro-i 人体工学椅：自带按摩热敷功能，1549 元（国补后 1149 元）

IT之家 10 月 18 日消息，京东京造现已推出一款 Z9Pro-i 人体工学椅，该产品自带按摩热敷功能，提供深浅双色，定价为 1549 元，部分地区国补后低至 1149 元。

该座椅总宽为 730 mm，总深为 785 mm，整体高度在 1180 mm 至 1335 mm 之间可调，座垫宽度为 505 mm。座椅主要承重面采用 flexmono 与杜邦 Hytrel 交织而成的 U-Mesh 材质，能够提供一定的透气性。两侧扶手表面覆盖软 PU 材质，单侧长 27 cm、宽 11 cm。底部结构采用尼龙五星椅脚并搭配 PU 防滑轻音轮。

官方强调，该座椅腰靠区域搭载了 8D 仿生按摩结构，支持物理揉捏推按，并设有放松、轻柔、解压 3 档力度。同时，设备配备了 3 档远红外热敷功能，温度分别控制在 45 °C、50 °C 与 55 °C 左右。其腰托模块支持 30 mm 无极前后调节，以适应不同坐姿。

在人体工学规格上，座椅配备了 4D 双轴曲面颈枕，支持 9 cm 上下调节、3.4 cm 前后平移以及 60° 双关节旋转。两侧的 5D 魔术臂扶手支持 7.5 cm 升降、5 cm 前后滑动，以及多角度的内外旋转翻折。流瀑式坐垫具备 50 mm 的滑动坐深调节范围，而座高则可在 455 mm 至 535 mm 之间进行调整。

该座椅底盘部分采用线控重力感应设计，入座后可自动感应体重，用户可通过坐垫边缘的便携拨片直接调节座高与坐深参数。靠背支持 111°、118°、127° 和最大 140° 四个档位的后仰角度悬停锁定。座椅同时采用了通过疲劳测试的 TUV 四级防爆气杆，底端椅脚的静态承压能力达到 1136 kg。

IT之家附产品参数：

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