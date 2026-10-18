中国北斗户外体育赛事管理系统发布，支持“一键求救”发起报警

IT之家 10 月 18 日消息，据央视新闻今日报道，近年来，随着户外运动的逐渐兴起，登山、越野、水上、航空等赛事也快速发展。这些赛事的举办地许多都在偏远、无通信信号、地形复杂区域开展，相关安全风险事件时有发生。为解决这些问题，中国北斗户外体育赛事管理系统 16 日上线发布。

在 2026 年户外运动产业大会开幕式上，国家体育总局和中国星网集团联合发布了中国北斗户外体育赛事管理系统。该系统通过我国自主研发的北斗定位系统和短报文等独特功能，可实现对赛事全程的实时监控、轨迹追踪、风险预警和应急救援调度等，保障赛事安全。

据介绍，中国北斗户外体育赛事管理系统主要包括示范终端和示范平台两部分，通过“终端采集 — 卫星传输 — 平台调度 — 救援落地”的闭环体系，进而实现对运动员、运动器材、场地环境的实时动态数据采集与风险毫秒级识别，解决“看不见、呼不通”的痛点。根据国家体育总局和中国星网集团签署的合作协议，未来双方将联合推动北斗技术与体育赛事场景深度融合，打造体育行政管理部门为全行业提供的安全管理基础服务。

IT之家从报道获悉，依托中国北斗户外体育赛事管理系统，赛前，参赛者佩戴适配赛事的北斗终端，完成使用者和终端的身份绑定；赛时，北斗终端自动连接北斗卫星网络，无需依赖公网即可实现定位与短时通信；当遭遇危险时，参赛者通过“一键求救”功能发起报警，终端会将含精准位置、个人身份、紧急状态的信号经北斗卫星实时传输至各级管理平台。赛后，还可提供数据存储和查询分析功能。

按照计划，中国北斗户外体育赛事管理系统启动上线后，还将进行近三个月的试运行。先期将在河北、新疆、浙江设立三个省级监管平台，以及在水上中心、登山中心、航管中心设立三个项目中心监管平台，计划于 2027 年开始在全国范围内推广使用。