《使命召唤：现代战争 4》单人战役模式媒体评分解禁，IGN 打出 8 分评价

IT之家 10 月 18 日消息，《使命召唤：现代战争 4（Call of Duty：Modern Warfare 4）》将于 10 月 23 日发售，登陆 PS5、XBOX Series X|S、Switch 2 和 PC 平台。预购本作的玩家现已可提前体验游戏单人战役模式。

目前本作单人战役模式全球媒体评分已解禁，IGN 打出了 8 分评价，IT之家整理如下：

《使命召唤：现代战争 4》战役模式共包含 16 个任务，通关时长约为 7 小时。本作试图为持续七年的《现代战争》重启系列故事画上句号，在吸取前作剧情与关卡设计不足的基础上，重新回归以单人战役为核心的体验，整体表现明显优于 2023 年推出的《现代战争 3》。

游戏围绕普莱斯上尉展开。经历前作结局后，他遭到通缉，被迫独自行动，追查恐怖分子马卡洛夫及其背后的势力。与此同时，敌军入侵韩国，玩家将跟随韩美士兵组成的小队，从战争爆发一路经历至冲突结束。两条故事线在不同时间段交替推进，既带来潜入、追车等特工式任务，也保留了《使命召唤》标志性的大规模军事行动。

在人物塑造方面，韩国士兵朴贤俊及其战友成为本作的一大亮点。角色之间既有轻松幽默的互动，也有面对战争时的严肃与挣扎，让玩家更容易投入剧情。游戏还尝试展现敌军更加复杂的一面，避免将所有角色简单描绘成反派。相比之下，普莱斯追查幕后黑手的故事略显薄弱，部分反派的出场时间也不足，未能充分发挥其潜力。

本作最出彩的任务之一是名为“Stranded”的章节。玩家需要深入敌后，在广阔的雪地地图中搜集资源、袭击据点并制作装备，最终完成三个可以自由选择顺序的主要目标。任务融合了《使命召唤：战区》DMZ 模式的部分机制，提供了比传统线性关卡更高的自由度。此外，海滩登陆、机场突围等大型战斗也凭借出色的音效、配乐和场面调度带来强烈的临场感。

战斗方面，本作延续了 Infinity Ward 擅长的枪械手感与流畅动作系统，玩家可以连续完成冲刺、滑铲、翻越障碍和掩体射击。不过，敌人种类相对有限，部分潜行关卡和近战反击环节也存在难度不合理、操作反馈不够精准的问题。

整体来看《使命召唤：现代战争 4》凭借扎实的任务设计、更加出色的人物塑造和震撼的大规模战斗，为这一系列故事带来了较为体面的收尾。虽然尚不足以跻身系列最经典的战役之列，但相比前作已经有了明显进步，也再次证明了《使命召唤》在专注单人剧情体验时依然能够展现强大的吸引力。