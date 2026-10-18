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华硕工作站机箱 PRO WS702 发售：支持 E-ATX 主板，兼容 400mm 扩展卡，999 元

2026/10/18 19:47:03 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 18 日消息，华硕旗下 PRO WS702 机箱现已在京东发售。这一型号面向工作站装机，提供 8 条扩展槽，支持 E-ATX 主板，兼容 400mm 扩展卡，定价为 999 元

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PRO WS702 主体部分三维 248×530×555 (mm)，电源限长 180mm、处理器散热器限高 190mm，提供 4 个 3.5" / 2.5" 盘位、2 个 2.5" 盘位，背部拥有 35mm 理线空间和多处穿线孔与绑线固定点，集成双卡固定支架。前置 I/O 面板包括 1 个 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

该机箱拥有 7 个风扇位，其中前部支持 3 颗 120mm / 140mm 或 2 颗 160mm / 180mm / 200mm 风扇，上部支持 3 颗 120mm / 140mm 风扇，后部支持 1 颗 120mm / 140mm 风扇，前部和上部还兼容 360 / 420 规格冷排；底部配备可拆卸防尘网。

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关键词：华硕机箱

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