全球首创 3 公里高温超导带材产线于明年在上海投产

IT之家 10 月 18 日消息，据上海超导公众号，10 月 18 日，正值上海超导成立十五周年之际，公司的二代高温超导带材及总部基地项目迎来关键节点 —— 主体建筑全面封顶。这标志着当前全球超导领域规划产能最大的项目，正式从建设阶段转入产线组装与设备调试阶段，也标志着公司将迈入大规模化工业制造新征程。

IT之家注意到，上海超导二代高温超导带材生产及总部基地项目是 2025 年上海市重大工程，于 2025 年 6 月 29 日开工，是张江科学城首个实现“拿地即开工、交地即交证”的重大产业项目。项目选址上海市康桥工业区东区，占地 92.62 亩，由 1#厂房、2#厂房、宿舍楼、生产配套楼 4 个主要单体及乙类仓库、开关站等附属建筑组成，是全球首个大工业化级别高温超导带材生产研发总部基地，设计年产能 1.5 万公里，建成达产后，上海超导总产能将提升至 2 万公里 / 年，位居全球第二代高温超导带材细分领域第一。

目前，上海超导年产能已达 4000 公里 / 年（12mm），是全球唯二实际年出货量超 1000 公里的超导带材企业之一。

三期基地将投产全球首创的三公里大长度高温超导带材产线，计划于 2027 年一季度产出产品。三公里大长度高温超导带材可大幅减少下游应用中的接头数量，提升系统可靠性，为大型磁体绕制、超导电缆长距离敷设等应用提供更优质的材料基础。