杭州具身大脑创企格物通智融资近亿元，多家国资出手投资

IT之家 10 月 19 日消息，据机器人前瞻 10 月 18 日报道，杭州具身大脑企业格物通智完成近亿元天使轮融资，投资方包括鸿富资产、匹克投资、杭州资本、杭州人才集团、某省级具身产投及多家头部上市公司。

本轮融资资金将主要用于物理反演世界模型的大规模预训练与技术迭代、硬件与本体构建等，加快人才引进和规模扩充，并推进多个场景 PoC 验证（概念验证）和真实数据采集。

公开资料显示，格物通智成立于 2026 年，面向真实产业场景研发自进化的灵巧操作智能，致力于通过“世界模型 +PSI 物理自进化”技术体系，为机器人提供有“手感”的具身大脑。

格物通智创始人兼 CEO 蔡佳，博士毕业于西北工业大学，曾加入华为 2012 实验室及车 BU 2030 实验室，参与 ADS 2.0 至 4.0 核心技术研发、百万级量产交付以及 ADS6.0 预研，担任百人团队主管及华为科学家委员会委员，还曾获得华为个人技术最高奖。

IT之家查询获悉，据格物通智官方 10 月 10 日介绍，以“格物通智”为名，意在穷究物理世界之理，探索通用人工智能之途，让机器承担劳作，让人更从容地生活。“这是我们对名字的解释，也是我们对未来的承诺。”

报道提到，格物通智透露，其正在与纺织服装、光模块及汽车零部件领域客户推进联合创新 PoC，预计 2026 年年底将完成首个 PoC 交付。