Veritas 二代防伪芯片应用场景扩大，覆盖珠宝、奖杯与香水瓶

IT之家 10 月 19 日消息，奢侈品仿品是各大时尚品牌面临的一大难题。造假者复刻品牌标识的技术越来越精湛，这类被称为“顶级高仿品”的假货足以以假乱真。一家名为 Veritas 的初创企业，打算用自研芯片来解决这个真伪核验难题。

Veritas 由卢西 · 霍兰（Luci Holland）创立，她曾担任特斯拉技术产品经理，同时拥有设计与艺术领域相关背景。该公司研发的芯片可以轻松嵌入商品内部，不会对产品造成损坏。品牌方能够借助芯片核验产品真伪，消费者则可以通过这家公司的应用程序出示所有权凭证。

霍兰表示，其他核验方案更容易被破解，因为只要复制二维码或者静态 NFC 链接，就能伪造数字记录。

霍兰说：“我们的方案将安全可信的芯片应答机制和产品本体融为一体。每一次手机触碰芯片，它都会生成安全校验信息，芯片还内置防篡改线路。我们把实物和它的数字身份之间的绑定关系作为核验证据的一部分。”

这位 Veritas 创始人通过邮件向科技博客 TechCrunch 透露，公司刚刚推出第二代芯片，这款芯片可在金属表面使用，还能隔着玻璃完成扫描。

霍兰称：“新一代芯片已经准备量产，适用场景更加广泛，可用于珠宝、奖杯、硬质制品以及香水瓶这类玻璃物件。加上原本支持的服装嵌入方案，品牌方有更多方式将防伪核验功能直接集成到产品中。”

本周，这家初创企业宣布与 ATHLOS 赛事达成合作。ATHLOS 是一项女子田径赛事，由 Reddit 联合创始人亚历克西斯 · 奥哈尼安（Alexis Ohanian）创办，他同时也是 Veritas 的投资方。合作内容包括为全部 18 座冠军奖杯植入 Veritas 芯片，用于真伪核验。

该公司还在艺术家亚当 · 波特（Adam Port）重新设计的勒布朗 · 詹姆斯的初代耐克球鞋中嵌入芯片。用手机触碰这双鞋，就能查看它的背景资料与相关故事。

截至目前，Veritas 已经完成 175 万美元（IT之家注：现汇率约合 1,171.2 万元人民币）的种子前轮融资，本轮融资由奥哈尼安旗下风投机构 Seven Seven Six 领投，DoorDash 联合创始人斯坦利 · 唐（Stanley Tang）、护肤品牌 Reys 联合创始人格洛丽亚 · 朱（Gloria Zhu）以及 TechCrunch 前编辑乔希 · 康斯汀（Josh Constine）参与投资。

自 2 月完成融资以来，公司已经面向消费者推出 iOS 应用，同时上线品牌管理后台，方便企业管理产品档案、打造专属的所有者体验。借助这套应用与后台，品牌可以提供会员社群、活动签到、分批次新品优先购买权等增值服务。