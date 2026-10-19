Meta：Claude 工具高频访问触发安全机制，No Kings 联盟 Ins 账号遭误封

IT之家 10 月 19 日消息，Meta 平台公司表示，在美国全国范围内一系列示威活动达到顶峰时，其自动化安全系统错误地封禁了 No Kings Coalition（无国王联盟）的 Instagram 账号。

这家科技企业就此次事件致歉，并给出了更详细的说明。事件发生在该组织为 11 月 3 日中期选举推动提前投票宣传期间。

Meta 传播副总裁安迪 · 斯通（Andy Stone）于周日在社交平台发文称，Instagram 工程团队查明，该账号的“读取”行为触发了安全系统。周六，Anthropic PBC 旗下 Claude 的一款工具在短时间内集中访问个人主页、帖子和话题标签，访问速率约为正常水平的四倍。

斯通说：“短时间内这类突发、大量且连续的访问请求，特征更像自动化机器人流量，而非普通用户浏览平台。”

Meta 称，大约一小时后的自动复核判定该账号本不该被封禁，随即恢复账号对外展示，但管理员权限花费了更长时间才恢复。

斯通表示：“我们再次为此失误致以诚挚歉意。”

“No Kings Coalition”是一个反特朗普组织。该组织周六称，其 Instagram 主页有约 90 分钟无法访问，即便页面重新对外可见，活动组织者依旧无法登录管理账号。联盟表示，纽约时间周六下午 5 点 33 分，账号完整权限才全部恢复。

组织者批评 Meta 在示威活动期间限制账号，称 Instagram 是他们和支持者沟通的核心平台。

该联盟介绍，全美 50 个州及华盛顿特区举办了近 3000 场活动，数百万人参与，旨在扩大提前投票渠道、维护选举公正性。

斯通周日的声明没有说明具体是哪一款 Claude 工具、由谁操作，以及该工具针对这个账号开展了哪些相关操作。

IT之家注意到，这份说明修正了 Meta 最初对事件的说法。斯通周六曾表示，异常高频的发帖、转发或评论行为触发了公司自动化系统，进而导致“No Kings Coalition”账号被封禁，他当时称这次操作“显然”属于失误。

自特朗普就职以来，“No Kings Coalition”已多次组织反特朗普抗议活动。该组织称，计划在当地时间周三召开全国线上组织会议，重点讨论大选日前的动员拉票工作。