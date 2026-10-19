海韵 CORE v3 GX 电源上市：750W 金牌 7 年质保，499 元

IT之家 10 月 19 日消息，海韵 (Seasonic) 现已在电商平台上架新一代“游戏酷核”电源 CORE v3 GX。此次先行发售的是 750W 版本，售价 499 元。

CORE v3 GX 系列采用 140mm 标准长度的 ATX 外形规格，配备镀锡纯铜压纹全模组线材。其符合 ATX12V 3.1、PCIe CEM 5.1 规范，提供原生 12V-2×6 输出，获得 80 PLUS 与 Cybenetics 金牌转换效率认证。

该系列电源采用主动式 PFC + 全桥 LLC + 同步整流 + DC-DC 架构；选用纳米晶磁芯 EMI 电感、高容值耐高温电容，保持时间＞20ms；导入 OptiSink 散热技术，配备 120mm 尺寸 HDB 轴承风扇，支持 S²FC 智能温控。

海韵 CORE v3 GX 系列 ATX 电源具备 OPP、OVP、UVP、SCP、OCP、OTP 保护功能，享受 7 年质保。

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