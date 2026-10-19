尘封 12 年 Cinebench 纪录被打破：英特尔酷睿 i5-4670K 液氮超频至 6.3GHz，跑出 10.8cb

IT之家 10 月 19 日消息，想要体验超频的乐趣，甚至冲击超频世界纪录，并不需要顶配的最新电脑硬件。超频高手卢米（Luumi）就用实际成果证明了这一点：他使用一枚老旧的英特尔酷睿 i5 4670K、容量不大的 DDR3 内存，外加必不可少的一两瓶液氮，拿下了 HWBot 平台一项新的世界纪录。卢米最近刷新了酷睿 i5 4670K 在 Cinebench R11.5 项目的多核纪录，将霸占该榜单 12 年的原纪录保持者拉下宝座，多核跑分达到了 10.8 cb。

据IT之家了解，这套登上 HWBot 榜首的主机，核心是 Haswell 时代的英特尔芯片，具体型号就是酷睿 i5 4670K。这是一颗不锁倍频的 4 核 4 线程处理器，基础频率 3.4 GHz，睿频 3.8 GHz，热设计功耗 84 瓦，拥有 6 兆缓存，搭载 HD 4600 核显，采用英特尔 22 纳米工艺。在那个年代，如果想要 4 核 8 线程规格，就必须选购 i7 处理器。

卢米的平台选用华擎 Z97 OC Formula 主板搭载这颗处理器，搭配威刚 XPG 品牌 4GB DDR3 内存，由海盗船 AXi 1600 电源提供充足供电。为跑出 Cinebench R11.5 基准测试纪录，他使用液氮对 4670K 进行制冷，验证文件显示这颗处理器最终达到惊人的 6301.00 MHz。

这里需要再次说明：这并不是 Cinebench R11.5 所有四核处理器的世界纪录，仅属于酷睿 i5 4670K 这个细分组别。即便如此，时隔 12 年还能看到这类复古硬件创下佳绩，依旧令人振奋。正如 HWBot 社区另一位用户的评论，能在 HWBot 首页看到一项既不用 X3D 处理器、也不用 RTX 5090 显卡的超频成果，实在难得。想要登上这个竞技超频线上平台的榜单，你不需要最新、最强、价格高昂或是难以买到的稀有硬件。