快狗打车拟 1 元出售中国内地业务，并更名“GOGO 科技”

IT之家 10 月 19 日消息，快狗打车控股有限公司 10 月 16 日发布公告，宣布拟以人民币 1.00 元出售全资附属公司 GGEx Holdings Limited 全部已发行股本，并建议将公司中文名称由“快狗打车控股有限公司”更改为“GOGO 科技”。

出售完成后，集团将不再以“快狗打车”品牌在中国内地经营任何业务，业务将转为专注香港及其他海外市场，并以“GOGOX”品牌经营。

快狗打车公告称，董事会注意到，目标集团主要经营的中国市场，从战略规划的角度而言，已不再属于本集团的核心地域重点。尽管目标集团维持其运营能力，但其业务范围及地域覆盖范围并不完全符合本集团当前的优先事项。因此，董事会认为出售事项将使本集团能够精简其市场布局，并将管理层的注意力及资源重新分配至与本集团未来发展更具战略相关性的领域。

IT之家从公告获悉，买方为在香港注册成立的有限公司 Crestpoint Investment Limited，主要从事投资控股业务，由吴子峰全资拥有。吴子峰是一位居住在香港的商人。

公告披露，此次出售的目标集团主要经营中国内地市场。截至 2026 年 6 月 30 日，目标集团录得未经审核负债净额约人民币 247.6 万元；截至 2026 年 6 月 30 日止六个月，目标集团未经审核收入约人民币 4,401.6 万元，税后亏损约人民币 4,925.9 万元。