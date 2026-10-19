六小龄童谈孙悟空、林黛玉 AI 魔改“圣黛 CP”：创意很好玩，但改编不能逾越政策法规和观众红线

IT之家 10 月 19 日消息，据新黄河报道，86 版《西游记》孙悟空饰演者六小龄童昨日现身山东济南，在接受采访时谈及了近日很火的“圣黛 CP”（指孙悟空和林黛玉的跨作品组合）。

他表示，自己在报纸上看到一则介绍，圣黛 CP 相关内容播放量已经达到 50 亿次，这说明了一代又一代观众、读者对名著《西游记》和《红楼梦》等的喜爱。

六小龄童认为，这样的创意有意义、很好玩，让更多人关注传统文化的传承发展，推动各类艺术形式创新。同时，他也强调，“忠于原著，慎于翻新”，这样的改编不能逾越政策法规和观众心中的红线。

IT之家查询获悉，“圣黛 CP”指网友将《西游记》的孙悟空与《红楼梦》的林黛玉配成的跨作品组合，取“大圣”与“黛玉”各一字得名。其核心逻辑建立在“石头”意象上：《红楼梦》又名《石头记》，通灵宝玉与孙悟空同为女娲补天所遗之石，网友由此衍生出“黛玉认错了石头”的设定。

该 CP 最早可追溯至 2020 年B站 UP 主的混剪视频，长期属于冷圈；2024 年前后随相关内容发酵升温，2025 年起在 AI 工具降低制作门槛后集中爆发，AI 生成的跨时空恋爱短剧让讨论度大幅跃升。截至 2025 年 6 月，抖音相关话题播放量超 50 亿，B站相关视频播放量破 5 亿。

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