AI 公司 HUMXN 免费上门修水电、通管道，只为录像收集数据训练 AI 机器人

IT之家 10 月 19 日消息，一家专注于采集真实世界数据的 AI 实验室计划与房主合作，录制技术工人的作业过程，用来训练 AI 机器人。这家名为 HUMXN 的公司表示，将补贴管道、电工、暖通空调、风道清洁以及地毯清洁服务：有需求的居民可以免费获得这类服务，交换条件是允许佩戴“可穿戴采集设备”的人员进入家中开展录制。

HUMXN 创始人托马斯 · 尤尼斯（Thomas Unise）表示：“下一代 AI 所需要的，将不再仅仅是互联网上的文本和图片。机器人需要理解专业人员如何和物理世界交互。居家服务技师每天要完成数百万项高技术作业。我们搭建这套模式，是让房主和服务企业能够从这些专业技能的价值中获得经济收益。”

他补充道：“数百万技术工人每天都在完成极其复杂的任务，但这些专业知识，极少有能直接供 AI 系统学习的标准化数据形式。我们希望搭建基础设施，把这类知识和正在研发下一代智能设备的企业对接，同时保证创造价值的人能够参与收益分配。”

HUMXN 称，在实验室环境中很难捕捉技术工人自然的动作行为。通过和房主合作，其能够采集来自不同住宅、设备类型、故障场景、技师个体以及环境条件下的数据。这些数据可以让 AI 模型完整学习技师处理任务的全过程：勘察现场、测试系统、挑选合适工具、应对突发状况，以及判断作业是否合格。

该实验室表示，这套方案既能让房主免费获得符合条件的居家服务，同时保证服务人员照常拿到报酬。本质上，HUMXN 是向居民付费，换取在住宅内录制视频、采集真实训练数据的权限。项目首批落地三座城市：明尼阿波利斯、芝加哥和迈阿密，以此获取不同气候环境下的数据。如果你居住在这三座城市之一，家中有维修或服务需求，可以访问 HUMXN 免费居家服务网页，查看自己是否符合参与资格。

IT之家注意到，Meta、英伟达、OpenAI 等多家 AI 实验室都曾被指控未经许可抓取数据训练模型，相比之下，HUMXN 这种直接付费购买训练数据的模式颇具新意。不过下一代 AI 大概率无法仅依靠从网络爬取的文本、图片与视频完成训练，这类企业或将不得不为真实场景产生的数据买单。