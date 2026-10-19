周增超百万：苹果 iPhone 18 Pro 最新销量数据曝光，系列累计突破 408 万台

IT之家 10 月 19 日消息，据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 41 周（10 月 5 日-10 月 11 日），苹果旗舰 iPhone 18 Pro 系列的销量约 408.09 万台。

作为对比，该博主此前透露，iPhone 18 Pro 在第 40 周时，销量为 289.09 万台，这意味着该系列机型实现了周增百万台的突破。

另外，博主 @数码闲聊站 此前爆料称，iPhone 18 Pro Max 又刷新纪录了，W41（此处指 2026 年的第 41 个自然周，即 10 月 5 日至 10 月 11 日）单周单品激活近 90 万（此处及下文预计指国内激活量 / 销量）。

参考IT之家此前报道，在 9 月 10 日的苹果 2026 年秋季发布会上，iPhone 18 Pro 系列正式发布，包括 18 Pro 和 18 Pro Max，起售价分别为 9999 元和 10999 元。

iPhone 18 Pro 系列首发搭载 2 纳米制程工艺 A20 Pro 芯片，其封装方式借鉴了 M 系列芯片，性能和能效均创 iPhone 新高。两款机型均配备更小的灵动岛，全新 4800 万像素融合式主摄配备可变光圈。