华为 Pura X View 阔直板手机将于 10 月 20 日 10:08 开启 60 天预约申购

IT之家 10 月 19 日消息，华为商城今日宣布，为了让更多消费者体验到 HUAWEI Pura X View，华为商城将于 2026 年 10 月 20 日 10:08 开启“60 天预约申购”。

IT之家附预约申购说明：

您成功预约申购后，我们将在预约申购期内按照随机顺序完成发货。

您可在订单详情页查看根据排产状态刷新的预计发货时间。

在发货前，您可随时取消预约申购单，并获全额退款。

预约申购单取消后，若您再次参与本活动，需要重新预约申购。

博主 @数码闲聊站 曾在 10 月 16 日爆料，渠道数据显示，华为阔直板（Pura X View）出货量已超 71 万，实销均价在 7000 元左右，其中约 30％用户来自苹果用户。

博主称（Pura X View）鉴定为今年势头最猛的国产旗舰，该机前期还大面积缺货，如果不缺货估计更猛。

华为 Pura X View 于 9 月 9 日开启首销，搭载麒麟 9030S 处理器，售价 5999 元起：

12GB + 256GB：5999 元

12GB + 512GB：6999 元

12GB + 1TB：8499 元

华为 Pura X View 阔直板手机搭载了一块 6.39 英寸 2232 × 1320 分辨率屏幕（比例 16:9.5），四等边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达 96.1%。屏幕支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度，覆盖昆仑玻璃。

华为 Pura X View 内置 7000mAh 硅负极电池，支持 66W 有线充电与 50W 无线充电。机身厚度约 6.68mm，重约 201g，提供跃影红、亚麻灰、零度白、幻夜黑四种配色。该机支持 IP68 与 IP69 防尘防水，以及双向北斗卫星消息和 eSIM 功能。