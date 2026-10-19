B 站 x PLUS 联合会员 148 元：明天 10:00 开抢，京东积分保洁洗衣都能用

京东联合会员

B 站 App 中京东联合会员年卡现售 233 元，明日 10 点（10 月 20 日 10:00）京东 App 11.11 大促仅需 148 元。

充值时填写“B 站手机号”，下单后到 B 站会员中心 → 大会员资产 → 绑定京东账号兑换 PLUS 会员（B 站 / 京东可以不是一个手机号 *）。

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

京东 PLUS 年卡每年发放 12 积分：

5 积分换 2 小时保洁（可兑 1 次，大多数城市日常 40 元 / 小时）

2 积分兑换洗鞋 2 双 / 3 积分兑换洗衣 2 件（可洗羽绒服）

2 积分可兑换洗牙服务（整体体验与正常团购并无区别）

1 积分免费寄快递（可兑 4 次，京东快递免首重）、洗车（可兑 1 次）、在线问诊（1 积分 2 次）

北京、深圳的小伙伴可 5 积分兑换体检套餐

*B 站绑定的京东账号，两个平台可以不是一个手机号，但绑定后基本无法解绑（没有解绑按钮，大多数客服目前无法操作），介意慎拍。

** 原本的 12 积分在年卡生效时才发放（年卡每年生效 1 张，旧年卡到期后新年卡才生效），例如一乖的京东 PLUS 每年 10 月 27 日生效，每年的 12 积分也是 27 日发放：

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