光荣特库摩将 2026 上半财年归母净利润预测上调一倍至 180 亿日元，同比预增 33.68%

IT之家 10 月 19 日消息，光荣特库摩今日发布 2026 财年半年报（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）业绩预告报告：

营业总收入 ：370 亿日元（IT之家注：现汇率约合 15.68 亿元人民币），同比预增 18.33%

归母净利润 ：180 亿日元（现汇率约合 7.63 亿元人民币），同比预增 33.68%

基本每股收益：53.87 日元（现汇率约合 2.3 元人民币），同比预增 26.43%

AI 解读 本次业绩预告修正后核心指标均超出市场此前预期，盈利能力大幅上调。 公司主营业务说明 光荣特库摩是日本知名游戏开发与发行商，主营业务涵盖家用主机游戏、移动端游戏开发发行，IP 授权运营，旗下拥有《三国志》《仁王》《真三国无双》等知名 IP。 本次财报业绩亮点 修正后预计营业收入为 370 亿日元（现汇率约合 15.68 亿元人民币），较前回发表预测增加 30 亿日元（现汇率约合 1.27 亿元人民币），同比增长 8.8% ；

修正后预计归属于母公司股东的中期净利润为 180 亿日元（现汇率约合 7.63 亿元人民币），较前回发表预测增加 90 亿日元（现汇率约合 3.81 亿元人民币），同比增长 100% ；

修正后营业利润预计为 115 亿日元（现汇率约合 4.87 亿元人民币），经常利益预计为 250 亿日元（现汇率约合 10.59 亿元人民币），均较此前预测大幅上调。 业绩上调原因 本次业绩上调主要得益于前一年度发售的大型 Titles 和卡牌类游戏销售表现强劲，带动营收和营业利润增长；同时金融市场运用带来营业外收入超预期，推动经常利益和净利润进一步向上修正。 未来展望 截至目前，公司对全年连通业绩预告暂未做调整，后续将持续关注商业环境和金融市场动向，适时检讨更新业绩预测。

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