《红色沙漠》销量回落，韩国游戏开发商 Pearl Abyss 第三季度营业利润预计环比腰斩

IT之家 10 月 19 日消息，韩媒 The Elec 援引分析公司 Meritz Securities 报告，认为韩国游戏开发商 Pearl Abyss 预计今年第三季度营业利润将环比下降 50%。尽管公司 3 月推出的动作冒险游戏《红色沙漠》取得了商业成功，但销量主要集中在发售初期，后续销售势头逐渐减弱。

为推动第四季度业绩回升，Pearl Abyss 计划通过推出付费 DLC 为《红色沙漠》带来新的收入。不过，被视为公司下一阶段重要增长动力的新作《DokeV》预计还要约两年才能发售，这意味着公司可能再次面临较长时间缺乏新作贡献的业绩空窗期。预计 Pearl Abyss 第三季度营收约为 1,196 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 5.97 亿元人民币），营业利润约为 335 亿韩元（现汇率约合 1.67 亿元人民币），分别环比下降 37% 和 50%。

IT之家获悉，《红色沙漠》发售后，Pearl Abyss 第一季度营收达到 3,285 亿韩元（现汇率约合 16.4 亿元人民币），营业利润达到 2,121 亿韩元（现汇率约合 10.59 亿元人民币），创下单季度历史新高。但随着游戏销售逐渐降温，公司第二季度营收环比下降 41% 至 1,926 亿韩元（现汇率约合 9.62 亿元人民币），营业利润更是环比大跌 68% 至 676 亿韩元（现汇率约合 3.38 亿元人民币）。

实际上，Pearl Abyss 业绩下滑与《红色沙漠》收入减少直接相关。该游戏第一季度收入为 2,665 亿韩元（现汇率约合 13.31 亿元人民币），第二季度降至 1,361 亿韩元（现汇率约合 6.8 亿元人民币），环比下降 48%。尽管截至今年 6 月，游戏全球累计销量已超过 600 万份，但仍未能延续发售初期的销售势头。

受此影响，Pearl Abyss 于今年 8 月下调全年业绩指引。公司将全年营收预期从此前的 8,790 亿至 9,754 亿韩元（现汇率约合 43.89 亿至 48.7 亿元人民币），下调至 7,098 亿至 7,438 亿韩元（现汇率约合 35.44 亿至 37.14 亿元人民币）；营业利润预期则从 4,876 亿至 5,726 亿韩元（现汇率约合 24.35 亿至 28.59 亿元人民币），下调至 3,155 亿至 3,452 亿韩元（现汇率约合 15.75 亿至 17.24 亿元人民币）。

这一变化也反映出买断制游戏的商业模式特点。与能够通过持续运营获得稳定收入的网络游戏不同，买断制游戏的收入主要来自一次性购买。一旦发售初期的销售热度消退，如果缺乏新增内容、新销售渠道或更多平台支持，公司后续收入便很难维持在高位。

为此，Pearl Abyss 计划推出《红色沙漠》首款付费 DLC《Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown》。该 DLC 原定于 10 月 16 日推出，现已推迟两周至 10 月 30 日发售。新增内容包括全新区域、水下探索、更多战斗内容以及剧情扩展，旨在进一步挖掘已购买本体玩家的消费潜力。

目前，证券分析师也正在关注 DLC 对公司第四季度业绩的提振作用。尽管相应 DLC 能够对 Pearl Abyss 的数据产生一定积极影响，但公司的中长期业绩压力可能从明年开始进一步显现。