徕芬往复式剃须刀 T2 发布：轻量便携仅 98 克，到手价 381.65 元起

IT之家 10 月 19 日消息，徕芬今日正式发布往复式剃须刀 T2，京东定价为 469 元，预售补贴后到手价 381.65 元起。

这款剃须刀主打轻装净剃，利落不扯须，拥有六大核心优势：

采用赛车级喷涂工艺，呈现金属光泽；

配备 ProSmooth 动力自适应技术， 可智能调速不夹须 ；

搭载精准剃净系统 2.0，可剃净长须硬茬；

机身轻至 98 克 、薄至 14 毫米；

续航可达 110 分钟 ，约可使用 3 个半月；

配备护肤防刮刀头，剃须不易红痒。

徕芬往复式剃须刀 T2 的精准剃净系统 2.0 搭载自研电机，配备长短须双刀头，可应对 7 天或更久蓄须时长胡须；开放式长须刀头可消除邻近刀头阻碍，剃须效率提升 +73%，拥有 62 个开放式长须切割槽，动力可达 12000 次 / 分，宣称可实现一遍剃净。

ProSmooth 动力自适应技术可针对粗硬胡茬智能调速，做到不夹须不扯须；刀网采用穹顶结构设计，相比传统设计提升 54.3% 有效剃须面积，搭配圆滑亲肤刀网，可做到全脸贴合无死角，只断须根不伤皮肤，剃后不易红痒。

产品主打便携定位，机身仅重 98 克，约为半台智能手机重量，厚度仅 14 毫米，可放入衣服口袋，适合差旅随行。

机身采用亲肤 PC 材质，配备耐用冲压刀网，搭载高速直线电机；续航达到 110 分钟，与更高配的 T2 Pro 保持一致。

产品支持 IPX7 级防水，可干湿两用；配备贴心防水盖保护充电口防短路；长按 2 秒可进入旅行模式防止误触；压感按键拥有更强防水性能；还随附刀头保护盖，方便出行收纳。

IT之家附 T2 与 T2 Pro 不同版本参数对比如下：

IT之家附包装详情如下：

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