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小米卢伟冰：REDMI K100 手机搭载 6.83 英寸 165Hz 高刷电竞屏，40+ 款游戏原生适配 165fps

2026/10/19 15:51:41 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 19 日消息，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰今日发文介绍了 REDMI K100 标准版手机。

卢伟冰透露，REDMI K100 搭载 6.83 英寸大屏，升级 165Hz 刷新率，支持 3500nits 超高亮度，原生支持超 40 款游戏 165fps 模式

另外，该机还支持超 100 款游戏插帧满血游玩

IT之家整理小米 REDMI K100 标准版已公布 / 曝光配置如下：

  • 性能：骁龙 8 至尊版旗舰芯 | 游戏独显 D2

  • 屏幕：6.83 英寸大屏 | 升级 165Hz 刷新率 | 3500nits 超高亮度 | 小米青山护眼 4.0

  • 触控：480Hz 多指触控报点率 | 3500Hz 瞬时触控采样率 |

  • 规格：提供 12GB LPDDR5X + 256GB UFS4.1 版本

  • 电池：万级续航（米系最大电池）| 支持 100W 快充

  • 系统：出厂搭载小米澎湃 OS 4

  • 游戏：支持《王者荣耀》极致画质开启独显超帧 | 原生支持超 40 款游戏 165fps 模式 | 超 100 款游戏支持插帧满血畅玩

  • 设计：拥有全新流萤绿配色

  • 其他：相对大马达 | Bose 双扬

  • 定位：全面继承 Pro 系列的全能定义 | 3500 元档位

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关键词：REDMI K100卢伟冰165Hz小米

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