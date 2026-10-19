科大讯飞 2026 年三季度归母净利润 2.26 亿元，同比增长 31.05%

IT之家 10 月 19 日消息，科大讯飞今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次财报业绩符合市场预期，核心指标实现增长。

公司主营业务说明

科大讯飞聚焦智能语音、自然语言理解、多模态、通用人工智能等 AI 核心技术研究，推动人工智能产品研发和行业应用落地，在认知智能、语音及语言处理领域具备领先优势，主打讯飞星火大模型，已实现全栈国产化技术布局，在行业大模型领域具备较强竞争力。

财报核心亮点

第三季度实现营业收入 65.65 亿元，同比增长 7.99%，业务结构持续优化，虽然 G 端业务收入同比下降 2.39%，但智慧教育、智慧医疗业务均实现 20% 以上的良性增长，运营型业务取得显著进展。

第三季度归属于上市公司股东的净利润达到 2.26 亿元，同比增长 31.05%，扣非归母净亏损为 1.26 亿元，同比下降 580.7%，主要系公司坚持自主可控技术路线，持续保持高强度研发投入。

第三季度研发投入金额超 17 亿元，较去年同期增长近 4 亿元，占营业收入比重逾 25%，研发投入力度持续加大。

年初至第三季度末，累计实现营业收入 181.87 亿元，同比增长 7.05%；累计实现归母净利润 2188.72 万元，同比增长 132.83%，累计经营活动现金流实现转正，达到 2.64 亿元，同比增长 115.28%。

未来展望

公司将于 10 月 22 日发布全新的“云 + 端”讯飞星火大模型，基于全国产算力底座全新升级端云一体化解决方案，并全新升级多模人机交互技术，以“Token+Agent”推动从能力开放到价值共创的星火生态升级。公司将继续坚守核心技术自主可控，加强大模型底座研发及软硬件一体化业务布局拓展，战略投入有所增长，契合公司长期战略发展规划。