魅族 22 手机限量补货开售：至高 3 期免息，16GB+512GB 国补价 3499 元起

IT之家 10 月 19 日消息，魅族科技官方今日宣布，京东自营旗舰店，魅族 22 限量补货开售，至高享 3 期免息，叠加国补至高立减 500 元。

京东商品页显示，魅族 22 目前仅 16GB+512GB 有货，国补价 3499 元起（归航版 3999 元）。

据IT之家此前报道，魅族 22 手机于去年 9 月 15 日发布，该机搭载第四代骁龙 8s 处理器、配备 1.5K 高刷无界屏（0.8mm 四等边“独白”面板）、采用 5000 万像素广角 + 5000 万像素 3 倍潜望长焦 + 5000 万像素超广角 + 5000 万像素前置镜头组合，定价 2999 元起。

今年 2 月 27 日，魅族科技发布战略转型公告，宣布将暂停国内手机新产品自研硬件项目。前星纪魅族集团中国区 CMO 万志强 3 月 1 日在魅族京东自营店进行直播，期间透露了部分有关魅族未来的规划：

魅族 22、魅族 Note 16 系列、魅族 Lucky 08 仍在正常售卖，后续也不会涨价；

魅族 23 已完成开发，但是不会面向市场发售；

魅族 22 的 1TB 版本官方渠道已售罄，魅族 22 归航版也所剩不多；

后续 Flyme 系统不会再推出大版本更新，但会持续提供基本维护。

▲ IT之家图赏：魅族 22

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。