我国在脑机接口领域实现国际标准新突破，为全球提供统一技术参考

IT 之家 10 月 19 日消息，据央视新闻今日报道，国际标准化组织（ISO / IEC）发布了我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准：《信息技术脑机接口参考架构》。

该国际标准由我国专家担任项目负责人，联合意大利、韩国、英国、印度、美国、日本、瑞典、芬兰、澳大利亚、德国等多个国家的专家共同完成制定，是我国在脑机接口国际标准化领域取得的又一项重要成果。

随着脑机接口逐步从科研探索走向医疗、健康消费、工业生产、交通安全等多领域落地应用，统一的基础架构对于促进技术协同和产业规范发展日益重要。该标准围绕“脑机接口是什么、怎么用、有什么功能、如何实现”四个核心问题，系统梳理了典型实现模式，形成包括概念、应用、功能和实现的完整技术框架，解决了脑机接口不同技术路线和应用场景在系统组成、功能划分和实现方式上存在差异的问题。

该标准的发布，将有助于统一全球产业各方对脑机接口系统组成、功能边界和典型实现方式的认识，为脑机接口产品研发、系统设计以及后续数据、接口、测试和应用等相关标准研制提供统一技术参考，进一步夯实脑机接口规模化、规范化发展的标准基础。

IT 之家注意到，商务部等 9 部门今日发布关于加快推进科技兴商的意见，其中提到聚焦消费品领域培育一批技术转移转化机构，加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化。

今年 9 月，国家药监局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准，这是全球第一个采用人工智能技术处理脑电数据的脑机接口医疗器械产品标准，新标准将于明年 9 月 1 日起正式实施。

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