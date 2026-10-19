奇瑞将于 10 月 20 日举办全球创新大会，发布首个行业垂域大模型、人形机器人“墨宝”

IT之家 10 月 19 日消息，奇瑞将于 10 月 20 日在芜湖举办以“Change· 改变”为主题的 2026 奇瑞全球创新大会，发布首个行业垂域大模型。

本次创新大会，奇瑞将展望瑶光 2035 计划，以智能 AI 技术为支撑，系统标定从汽车企业迈向全球智能科技公司的路线蓝图。作为实现这一目标的技术底座，大会上还将发布首个汽车行业垂域大模型，该模型融合了奇瑞在算力、算法、数据等领域的前沿技术能力，底层硬件则将展示专为物理 AI 世界模型设计的车规级芯片，不仅推动汽车产业进入全域 AI 体系化造车的新阶段，更为技术解决生活真实需求打开了更多可能。

据介绍，在出行领域，猎鹰驾辅、灵犀智舱持续升级、全面上车，行业首款为全球而生原生前装 Robotaxi 亮相，凌霄 eVTOL 让立体空域出行更加自由；在能源领域，建立能源获取、存储、传输、应用的全链路，奇瑞也将全球首发交流 V2G 技术和快充技术。10 月 16 日，奇瑞与国家电网举行战略签约仪式，正式开启首个车网互联 V2G 规模化运营场站的建设；在具身智能领域，“墨甲机器人”已在教育医疗等 100 多个场景实现常态化上岗。

本次大会期间，墨甲首款消费级家庭陪伴人形机器人“墨宝”将迎来全球首发并开启全球预订，进一步实现商业化落地，同时，奇瑞智慧农机产品矩阵也将公开亮相。