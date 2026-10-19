爱好者为经典游戏《辐射：新维加斯》推出 New Vegas RTX 光线追踪画面增强模组，支持路径追踪与 DLSS

IT之家 10 月 19 日消息，据外媒 wccftech 报道，模组作者 Kim2091 为经典游戏《辐射：新维加斯》推出了一款基于英伟达 RTX Remix 的光线追踪画面增强模组 New Vegas RTX，目前用户已可在 Nexus Mods 中进行下载。

根据模组介绍，New Vegas RTX 新增了天空与天气系统，提升了场景处理速度，并改进贴花和视差效果。此外，作者还开发了自定义游戏封装程序和 NVSE 插件，直接向渲染器提供《辐射：新维加斯》的场景数据。作者表示，这套方案能够实现比原版 RTX Remix 更接近原生路径追踪渲染器的效果，同时拥有更快的运行速度。

在光照方面，New Vegas RTX 支持路径追踪，不仅能够处理玩家视野内外的光源，还支持动态光源以及 Pip-Boy 腕载电脑的照明效果。模组还加入了基于物理原理的天空系统，包含大气散射、体积云、星空和月亮，并会根据游戏内部时间与天气变化进行调整，同时与游戏原有的天气系统融合。即使是其他《辐射：新维加斯》模组新增的天气类型，也能够得到识别。

在材质与性能功能方面，New Vegas RTX 支持基于物理的渲染（PBR）材质包和视差贴图材质包，并兼容多种主流图形技术，包括英伟达 DLSS 超分辨率、光线重建和帧生成，以及 AMD FSR、英特尔 XeSS 和英伟达 Reflex。针对 AMD 和英特尔显卡，Kim2091 更推荐使用 XeSS，认为其稳定性优于 FSR。

目前，New Vegas RTX 仍处于持续开发阶段。作者表示，后续还将继续优化性能、增加功能并修复问题。IT之家附项目地址（https://www.nexusmods.com/newvegas/mods/100093）。

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