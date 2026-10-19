顺丰控股：9 月快递物流业务合计营收 287.19 亿元，同比增 6.34%

IT之家 10 月 19 日消息，顺丰控股今日公告称，2026 年 9 月公司速运物流业务、供应链及国际业务合计营收 287.19 亿元，同比增长 6.34%。

其中速运物流业务营收 208.35 亿元，同比下降 0.09%；业务量 13.95 亿票，同比下降 7.25%；单票收入 14.94 元，同比增长 7.71%，已连续七个月实现同比回升；供应链及国际业务营收 78.84 亿元，同比增长 28.13%。

据介绍，顺丰控股是国内领先的综合性快递物流服务商，主营业务涵盖时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、供应链及国际等多个物流业务板块，为客户提供一站式综合物流服务。

作为参考，IT之家附顺丰控股 2026 年上半年财报：