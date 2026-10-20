英伟达黄仁勋：AI 是新工具，你的专业知识不会被取代

IT之家 10 月 20 日消息，在柏林对话德国总理弗里德里希 · 默茨（Friedrich Merz）时，英伟达首席执行官黄仁勋表示 AI 不只是聊天工具，它将进入工厂、机器人和医院等场景，增强已有的专业能力和产业经验。

在本次对话中，黄仁勋和默茨讨论如何结合德国制造业优势与 AI，推动 AI 在汽车、机械制造及中小企业中普及。德国联邦政府同时与英伟达签署联合意向声明，拟共同推进面向物理 AI 的先进模型，让 AI 进一步应用于现实世界的工业场景。

黄仁勋表示，德国企业积累的工程、制造和科学知识是重要优势，AI 将增强这些能力。他将 AI 形容为一种“新工具”，鼓励企业利用技术放大自身专长。默茨则呼吁中小企业让 AI 利用已有数据，将产业积累转化为竞争力。

投资方面，英伟达宣布计划投资四家德国初创企业，覆盖机器人、医院信息系统、视频配音与卫星制造。其中，Avelios Medical 开发将 AI 融入临床和行政流程的医院信息系统，目标是让医生和护士腾出更多时间照护患者。

工业应用方面，西门子宣布与英伟达推进 AI 驱动的自主工厂，并披露完全虚拟化的投产准备可使工程工作量最多减少 85%，基于智能体的生产规划可节约最多 20% 的成本。

在本次对话中，黄仁勋对德国企业说：“那些知识属于你们，无法被替代…… 把握这项技术 [指 AI]，它是一种新工具。”德国总理默茨强调，中小企业长期积累的数据是德国的优势；黄仁勋赞同，并指出德国大大小小的制造企业拥有世界级专业知识。