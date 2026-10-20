英伟达官宣新突破：创纪录量子容错计算模拟所需物理比特减少 90%

IT之家 10 月 20 日消息，当地时间 10 月 19 日，英伟达宣布在德国于利希超级计算中心（Jülich Supercomputing Centre）开展了创纪录的容错量子计算模拟。

英伟达研究人员利用欧洲最大规模超级计算机 JUPITER（木星）完成此次模拟，这是一个基于英伟达 GH200 超级芯片组成的系统。本次使用 8192 块 GPU 完成 104 量子比特容错量子计算模拟，是迄今为止针对容错量子计算系统所进行的最大规模综合模拟。

该模拟使研究人员能够全面探索并验证“魔态培育”（Magic State Cultivation），与以往的方法相比，它所消耗的物理量子比特数量减少了 90%，将加速量子计算在药物研发、金融建模和材料科学等领域的实际应用进程。

IT之家获悉，本次模拟揭示了噪声对容错量子计算的影响，使研究人员能够在构建硬件之前优化设计方案 —— 这将使实现实用型量子计算机的进程缩短数年。