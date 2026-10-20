听歌支持动态氛围光：苹果第二代 HomePod 等扩展支持“音乐律动灯效”

IT之家 10 月 20 日消息，消息源 @itspdfu 今天（10 月 20 日）在 X 平台发布推文，报道称在适用于 HomePod 的 27.2 RC 更新中，苹果公司扩展 HomePod mini 2 的“音乐律动灯效”（Sound Glow）功能，覆盖第二代 HomePod 和初代 HomePod mini。

IT之家查询苹果中国官网，在 HomePod mini 2 产品页中，暂未发现 Sound Glow 功能，也没有给出对应的中文译名。在功能方面，Sound Glow 功能指的是音箱顶部随音乐节奏变色、明暗律动的效果，这里暂译为“音乐律动灯效”。

该功能的看点之一，是把专辑封面的色彩“搬”到音箱上。消息称播放带有封面的音乐或播客时，顶部发光区域依据封面配色，生成呈现两到三种主要颜色，彩色光团在表面移动、跳动。

消息源在推文中指出，在 HomePod Software 27.2 RC 中，苹果设置 LightShowCapability 检查为“productType > 1”，因此只有初代 HomePod 不受支持。

启用方式上，用户将设备更新至支持该功能的 27.2 软件版本后，打开“Home”应用，长按对应 HomePod，向下找到设置中的 Sound Glow 开关，开启并播放内容即可。

对于已将 HomePod 与 Apple TV 配对的用户，还可以通过 Apple TV 控制中心里的 HomePod 菜单切换光效，方便在聚会时打开。该媒体指出该灯效并非照明，更接近点缀性的氛围光。在较暗房间里靠近白墙摆放时，墙面能映出一些色彩，即便看不到音箱顶部，也能感受到光效变化。