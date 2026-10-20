博通 Wi‑Fi 漏洞曝光：无需密码，攻击者也能拿下你的路由器

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 cyberkendra 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称在巴黎 Hexacon 安全会议上，安全研究人员昆汀 · 凯泽（Quentin Kaiser），披露博通（Broadcom）Wi‑Fi 软件中的 WPSplinter 漏洞。

在攻击表现方面，凯泽演示利用该漏洞，可以在无需 Wi‑Fi 密码、无需完成 WPS 配对的情况下，从无线信号覆盖范围内远程控制部分路由器，并取得最高的 root 权限。

WPS 全称 Wi‑Fi Protected Setup，是路由器上的一种快捷配网功能，让支持它的设备不用手动输入 Wi‑Fi 密码，也能连接无线网络。

该漏洞存在于博通专有的 WPS Monitor 中，该组件至少自 2010 年起用于博通的 802.11 软件开发套件。根源方面，在拆分设备重组来传输 WPS 消息时，未充分限制数据长度，可能导致缓冲区溢出和内存破坏；攻击者可借此进一步执行任意代码。IT之家附上演示视频如下：

受影响设备涉及多个品牌和运营商网络，包括部分 TP-Link、Cisco、Nokia、ZTE、Sagemcom、Netgear 等设备。研究人员估计，全球可能有数百万台基于博通芯片的无线接入点受到影响，但型号清单并不完整，不同硬件版本和固件也可能导致风险不同。

这起事件的处置难点在于漏洞没有 CVE 编号。报道指出，博通称相关软件已过支持期，并表示曾有修复方案，但研究人员称其不完整；截至 10 月 15 日，他测试的设备均未收到补丁。