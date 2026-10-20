格力技工学校开学第一课，校长董明珠称禁止谈恋爱、宰学生的超市不许开

IT之家 10 月 20 日消息，由格力电器牵头打造、董明珠亲自担任校长的珠海市格力技工学校，于本月（10 月 4 日）正式迎来建校后的首批新生入学报到。

据红星新闻报道，10 月 19 日，珠海市格力技工学校开学第一课，校长董明珠围绕校园日常和生活细节对首届新生提出纪律要求：“那天我到超市一看，一个橘子 1.5 块，那宰我们学生？这种超市是不允许在这开的。十几岁的娃娃讲谈恋爱，这是不允许的。”

董明珠还表示，看到学生头发很长，就请了专业的理发师队伍，周末在这里做义工，给学生剪头发。

据北京日报、澎湃新闻报道，该校首届招生便吸引了超过 8000 人报名，经过层层筛选，最终录取的首批学生仅 300 余人。

首届新生分别被分入智能制造系、电气技术系、信息技术系三个系部，共覆盖九大实用型专业，包含制冷设备运用与维修、模具制造、智能装备运行与维护、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修、机电产品检测技术应用、物联网应用技术、多媒体制作、计算机应用与维修。

据招生简章信息，所有专业设置均与格力自身的产业人才需求高度匹配，学费标准为每年 9000 元至 15000 元不等，学生毕业后可优先进入格力电器及产业链企业实习就业。

其中机电一体化技术、制冷设备运用与维修两个专业的报名热度最高，本届专门为这两个专业各开设了三个教学班，报到咨询现场排起了长队，成为本届招生最受学生和家长欢迎的热门方向。

珠海市格力技工学校坐落于广东省珠海市香洲区香山路 3200 号，占地面积约 19.1 万平方米，建筑面积约 12.4 万平方米。

学校依托格力电器的产业资源，将企业真实生产场景引入教学，配备高标准的综合实训中心，课程体系中实操占比超过 70%。

师资方面，学校组建了由格力电器资深工程师、高级技师与学校专业教师构成的一体化教学团队，全面推广工学一体化培养模式，副校长及专职管理团队负责执行具体事务。

在录取环节，学校还推出了优待政策：同等条件下优先录取军人、烈士家属及退役军人子女、劳动模范子女，以及其他对社会有重大贡献群体的适龄子女。

据北京日报报道，来自湖南衡阳的新生彭彦杰中考成绩 620 分（IT之家注：总分 760 分），物理单科成绩接近满分，他放弃了普通高中重点班的录取机会选择入读该校。他的父亲表示，是被“入校即入企，毕业即适岗”的办学理念打动。

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