“追窗”30 年新里程碑：“开源版 Windows”ReactOS 正式支持 NTFS

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 Ars Technica 今天（10 月 20 日）发布博文，报道称开源操作系统项目 ReactOS 通过新增 NTFS 文件系统驱动，现已支持将系统直接安装到 NTFS 磁盘分区。

IT之家注：ReactOS 是一个由志愿者社区开发的开源项目，目标是重现 Windows 的运行环境，兼容 Windows 应用与驱动、并重新实现 Windows 系统核心能力，于 2026 年 1 月迎来 30 周年。

用户此前若要安装 ReactOS，必须额外保留一个 FAT32 分区，而 NTFS 自 Windows XP 时代以来一直是主流 Windows 系统的标准文件系统，因此这一限制显著影响了 ReactOS 的实用性和部署便利性。

该媒体指出 ReactOS 对 NTFS 的支持并非一蹴而就。项目早在 2016 年就加入了对 NTFS 的只读支持，2022 年其引导加载程序 FreeLoader 又实现了从 NTFS 分区启动的能力。但直到此次新驱动落地，ReactOS 才真正能够把操作系统本体安装进 NTFS 分区，填补了近十年的关键空白。

不过，普通用户仍不宜将其当作日常 Windows 替代品。ReactOS 团队明确表示，新驱动目前缺少缓存机制，性能表现较差；同时也不支持日志功能和文件系统安全特性，并且可能仍存在未被发现的缺陷。

对于开源社区而言，ReactOS 终于可以安装在与真实 Windows 相同的文件系统上，为后续兼容性测试、双系统部署和更贴近真实使用场景的开发铺平道路。项目团队也表示，这一进展使其距离发布 Beta 测试版更近一步。

除了支持 NTFS 磁盘分区外，ReactOS 移除了旧式“Documents and Settings”用户目录，改用“Users”目录，开始逐步向 Windows NT 6 架构过渡。

这意味着这一被称为“开源 Windows”的项目，正在从以 Windows XP 为代表的 NT 5 时代，向 Vista、Windows 7、8、8.1 乃至后续现代 Windows 所处的 NT 6+ 架构靠近。

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