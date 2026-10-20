首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版发售：融入华硕 RO 宝 · 吹雪姬视觉元素

2026/10/20 10:22:01 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 20 日消息，长江存储 (YMTC) 旗下个人存储品牌致态 (ZHITAI) 今日正式发售了 TiPro9000 固态硬盘的吹雪联名版。

这一型号在标准 TiPro9000 系列的基础上融入华硕 RO 宝 · 吹雪姬视觉元素，产品包装和 SSD 机身采用激光银卡幻彩工艺，配套专属定制蓝银色可拆卸散热片、吹雪联名定制贴纸、螺丝及螺丝刀套装。

这款 SSD 采用 M.2 2280 外形规格和 PCIe Gen5 ×4 接口，符合 NVMe 2.0 协议，使用独立缓存方案，基于长江存储 Xtacking 4.0 TLC NAND 闪存，提供 1TB (1024GB) 和 2TB (2048GB) 两种容量版本

致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版1024GB2048GB
最大顺序读取14900 MB/s
最大顺序写入13500 MB/s13800 MB/s
最大随机读取1750K IOPS2100K IOPS
最大随机写入2200K IOPS
保固时长5 年
耐用等级600 TBW1200 TBW
当前价格1,359 元2,359 元
京东致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版 1TB1359 元直达链接京东致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版 2TB2359 元直达链接

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：致态固态硬盘

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知