致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版发售：融入华硕 RO 宝 · 吹雪姬视觉元素

IT之家 10 月 20 日消息，长江存储 (YMTC) 旗下个人存储品牌致态 (ZHITAI) 今日正式发售了 TiPro9000 固态硬盘的吹雪联名版。

这一型号在标准 TiPro9000 系列的基础上融入华硕 RO 宝 · 吹雪姬视觉元素，产品包装和 SSD 机身采用激光银卡幻彩工艺，配套专属定制蓝银色可拆卸散热片、吹雪联名定制贴纸、螺丝及螺丝刀套装。

这款 SSD 采用 M.2 2280 外形规格和 PCIe Gen5 ×4 接口，符合 NVMe 2.0 协议，使用独立缓存方案，基于长江存储 Xtacking 4.0 TLC NAND 闪存，提供 1TB (1024GB) 和 2TB (2048GB) 两种容量版本。

致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版 1024GB 2048GB 最大顺序读取 14900 MB/s 最大顺序写入 13500 MB/s 13800 MB/s 最大随机读取 1750K IOPS 2100K IOPS 最大随机写入 2200K IOPS 保固时长 5 年 耐用等级 600 TBW 1200 TBW 当前价格 1,359 元 2,359 元

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