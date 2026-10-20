致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版发售：融入华硕 RO 宝 · 吹雪姬视觉元素

IT之家 10 月 20 日消息，长江存储 (YMTC) 旗下个人存储品牌致态 (ZHITAI) 今日正式发售了 TiPro9000 固态硬盘的吹雪联名版。
这一型号在标准 TiPro9000 系列的基础上融入华硕 RO 宝 · 吹雪姬视觉元素，产品包装和 SSD 机身采用激光银卡幻彩工艺，配套专属定制蓝银色可拆卸散热片、吹雪联名定制贴纸、螺丝及螺丝刀套装。
这款 SSD 采用 M.2 2280 外形规格和 PCIe Gen5 ×4 接口，符合 NVMe 2.0 协议，使用独立缓存方案，基于长江存储 Xtacking 4.0 TLC NAND 闪存，提供 1TB (1024GB) 和 2TB (2048GB) 两种容量版本。
|致态 TiPro9000 固态硬盘 × 吹雪联名版
|1024GB
|2048GB
|最大顺序读取
|14900 MB/s
|最大顺序写入
|13500 MB/s
|13800 MB/s
|最大随机读取
|1750K IOPS
|2100K IOPS
|最大随机写入
|2200K IOPS
|保固时长
|5 年
|耐用等级
|600 TBW
|1200 TBW
|当前价格
|1,359 元
|2,359 元
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