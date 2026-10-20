小米米家扫拖机器人 7 Max 开售：50℃ 热水喷淋定点拖地，首销到手价 4999 元起

IT之家 10 月 20 日消息，小米米家扫拖机器人 7 Max 今日 10:00 正式开启预售，提供水箱版与薄嵌上下水版两个版本。

IT之家附新品售价如下：

水箱版：首销到手价 4999 元

薄嵌上下水版：首销到手价 5299 元

据小米官方介绍，米家扫拖机器人 7 Max 拥有米家目前最强的 6 cm 越障能力，可以轻松上台阶、翻越门槛，提升复杂家庭环境的清洁覆盖能力。

这款产品采用三重机械臂贴边清洁设计，针对墙边、角落、家具边缘可实现毫米级贴边扫拖，解决常规扫地机器人边角清洁不到位的痛点。

米家扫拖机器人 7 Max 内嵌 3D 面阵雷达，机身设计更薄，可以轻松进入床底、柜底等低矮空间进行清洁。产品配备创新边角清洁拖布机械臂，能够覆盖滚筒容易漏拖的桌椅边缘区域，进一步提升清洁覆盖率。

吸力方面，这款产品拥有米家目前最强的 45000 Pa 吸力，支持 50℃ 热水喷淋功能，识别到厨房、卫生间场景会自动启动喷淋，更适合溶解顽固油污污渍，提升清洁效果；地面除菌率高达 99.99%，可以为家庭提供更健康的清洁效果。

清洁过程中，米家扫拖机器人 7 Max 支持边拖地、边刮污水回收，始终保持干净拖布进行拖地，避免二次污染。

智能能力方面，这款产品支持 AI 识别 320 + 物体和脏污，遇到线材不易缠绕，可针对不同场景和脏污智能匹配清洁策略。

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