10 年来最低：Omdia 称 2026Q3 印度手机出货量暴跌 26%，三星超 vivo 重夺销冠头衔

IT之家 10 月 20 日消息，市场调查机构 Omdia 昨日（10 月 19 日）发布博文，报告称 2026 年第 3 季度印度智能手机出货量约为 3,580 万部，同比下降 26%，是自 2016 年以来最疲弱的第三季度表现。

原因方面，该机构认为尽管传统节日季已经启动，但更高的手机价格、消费者换机意愿谨慎，以及线上渠道动能减弱，令厂商和渠道商普遍采取保守的备货策略。此外，今年排灯节时间较晚，让原本应在 9 月完成的线下节日备货被推迟至 10 月，进一步放大了三季度出货量的同比降幅。

厂商格局方面，三星凭借 Galaxy A07、A17、A27 等机型，以及 Galaxy S26 系列、折叠屏和 S26 FE 等高端产品，重新夺回单季出货第一，出货量约 670 万部。

vivo 以约 640 万部落至第二，同比下降 34%，是前五大厂商中跌幅最大者。OPPO 出货约 490 万部，同比下降 24%；小米出货约 470 万部，同比下降 28%。

苹果则位列第五，受益于渠道提前备货、iPhone 17 与 16 系列的持续需求，以及 iPhone 18 Pro 系列在季度末上市带来的拉动，出货约 390 万部。

2026 年第 3 季度印度手机市场出货量报告

2026 年第 2 季度印度手机市场出货量报告，表格显示 vivo 销量第一

值得注意的是，中国手机厂商在印度市场的合计份额从 2025 年三季度的约 75% 降至本季度的约 68%。Omdia 分析认为，印度市场正从节日季“线上冲量”转向更依赖渠道合作、以换机和高端化驱动的增长模式；单纯依靠低价机型和促销差异化的传统打法正面临压力。

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