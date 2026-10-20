尹同跃：奇瑞是一家“披着车企马甲”的 AI 科技公司，未来不敢用 AI 重构自己的企业将被淘汰

IT之家 10 月 20 日现场消息，在今日上午的 2026 奇瑞全球创新大会上，奇瑞董事长尹同跃表示，奇瑞是一家“披着车企马甲”的 AI 科技公司。

IT之家在大会现场了解到，尹同跃表示，AI 不仅重新定义了生产方式，也重新定义了、扩大了、模糊了企业边界、商业模式，一些岗位会被取代、会消失，一些行业会萎缩消失，但更多新的机会会涌现。所以奇瑞始终相信 AI 能够替代技能，都可能代替人性对未来的洞察力，以及对未来的战略布局。

尹同跃还称，AI 能够提高效率，但不能替代我们人的责任人判断和我们人的温度。未来真正淘汰的是那些拒绝拥抱 AI 的人、不敢用 AI 重构自己的行业和企业。

“所以今天奇瑞创新大会的主题是‘改变’。如何让 AI 给人类带来好的改变，而不是失控的代价，这关乎我们能不能继续留在牌桌上，也关乎我们这个行业的未来。今天我们很像当年面对第一台奔驰汽车的养马人和马车作坊的老板。”

尹同跃表示，奇瑞的选择很坚定，刀口向内，主动用 AI 给自己进行基因重组，先改变自己，再改变世界。过去的五年，奇瑞投了 1,100 多亿元做研发创新，布局了许多电动化、智能化的技术。

前三个季度，奇瑞销售汽车 220.7 万辆，份额全球第九；销售新能源汽车 85.9 万辆，新能源销量份额全球前五；出口了 155.1 万辆，继续保持中国汽车出口第一，其中新能源汽车出口 52.9 万辆，约占中国新能源汽车出口的七分之一。

尹同跃表示，奇瑞要让每一辆车成为流动的、分布的、真正绿色的能源载体。未来的汽车不仅不用矿物能源，还能让用户参与能源交易，让汽车帮用户赚钱创收。